VG Sword Art Online Hollow Realization: Deluxe Edition llega a PC.

Si eres fan de la saga de anime mejor conocida como Sword Art Online estarás contento de saber que Bandai Namco ha anunciado que por fin “Sword Art Online Hollow Realization: Deluxe Edition” ya está disponible en nuestro continente para PC vía Steam, en esta edición nos encontramos con una versión mejorada la cual incluye el juego completo así como un DLC adicional.

Este título fue lanzado previamente en PlayStation 4. En este nuevo DLC se incluyen 2 nuevos contenidos de expansión “Lord of The Inferno” y “ Abyss of the Shrine” junto con los 3 capítulos de Maiden a un precio de $49,99 dólares.

Escrito en colaboración con Reki Kawahara, creador de la popular novela ligera y serie de anime Sword Art Online, SWORD ART ONLINE: Hollow Realization Deluxe Edition trae de nuevo a los queridos personajes Asuna, Leafa, Silica, Lisbeth y Sinon para unirse a Kirito en su aventura a través del nuevo Virtual Reality Massively Multiplayer Online Role Playing Game (VRMMORPG), “Sword Art: Origin.” Los jugadores escogerán hasta tres personajes para unirse al grupo mientras exploran el enorme mundo de Ainground, enfrentándose a los enemigos y haciendo las misiones de Premiere, la misteriosa inteligencia artificial.”

Adicionalmente, SWORD ART ONLINE: Hollow Realization Deluxe Edition incluye los tres capítulos de la saga Abyss of the Shrine Maiden. Vive la expansiva historia que lleva a Kirito y sus amigos a nuevas áreas y mazmorras para desvelar misteriosas historias detrás del personaje encapuchado.