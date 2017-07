VG: Telltale presenta 3 nuevas temporadas para sus juegos existentes

Hace unos días, Telltale lanzó la segunda temporada de Minecraft: Story Mode, la cuál contará con 5 episodios, y ahora la desarrolladora anunció la llegada de 3 nuevas temporadas de sus series narrativas favoritas.

Batman: The Enemy Within

La segunda temporada llega este 8 de agosto. El principal antagonista será el Acertijo. La primera temporada se enfocó en narrar la historia de Bruce Wayne y su alter-ego: Batman y en cómo poco a poco todo lo que conocía se pervertía y no era (y nunca fue) lo que realmente pensaba. En esta nueva temporada Bruce tendrá que acercarse mental y emocionalmente a sus enemigos para poder capturarlos o perderse en el proceso.

The Walking Dead: The Final Season

La historia de Clementine empezó en 2012, hemos visto su desarrollo y evolución cómo personaje, ha enfrentado dilemas y tomado decisiones que muchos de nosotros quizás no podríamos hacer, tuvo un mentor y amigo, familias temporales, buenos y muy malos momentos. A lo largo de 3 temporadas ha sucedido todo esto y por fin ha llegado la hora del desenlace. En esta última temporada Clementine se embarca en la búsqueda de AJ, el bebé al que salvó en la segunda temporada, y tratar de encontrar o formar una verdadera familia. La última temporada saldrá en 2018.

The Wolf Among Us: Season Two