VG: The Evil Within 2 nos muestra un nuevo trailer

Esta secuela del juego lanzado en el año 2014, The Evil Within 2 nos pone de nuevo en los pasos de Sebastian Castellanos, en donde todo da un giro y quienes eran rivales ahora se deben unir al parecer por una amenza más grande de loq ue imaginaban.

De Shinji Mikami, The Evil Within 2 lleva la aclamada franquicia a un nuevo nivel con su mezcla única de emociones psicológicas y verdadero survival horror.

Sebastian Castellanos lo ha perdido todo, incluyendo a su hija, Lily. Para salvarla, se ve obligado a asociarse con Mobius, el grupo sombrío responsable de la destrucción de su vida anterior. Para su última oportunidad de redención, la única salida está adentro.

