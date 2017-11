VG: The Game Awards regresa este 2017 ahora 4K

La noche más grande para la industria de los videojuegos y el evento más grande para las plataformas de streaming está a punto de ser aún más grande.

Hoy se anunció que el evento de gala para The Video Game Awards, planeado para transmitirse desde el Microsoft Theater en Los Ángeles el próximo 7 de Diciembre en calidad 4K Ultra HD, celebrará a los mejores juegos, eSports y la comunidad de jugadores con una transmisión en vivo que estará disponible en más de 16 plataformas de gaming y streaming, además de tener versiones localizadas para las audicencias de China, Sur Corea y Japón. agreado a todo esto, los fans serán capaces de votar en algunas categorías a través de Facebook Maessenger, Google Searh y mensaje directo en Twitter en la página TheGameAwards.com

Aclamado por The New York Times como “Los ÓSCAR en el mundo de los videojuegos”, The Game Awards alncanzaron la cifra de 8.5 millones de espectadores en su edición de 2016. El show reune creadores de la industria, campeones de eSports, influencers del mundo digital y estrellas de Hollywood en una noche de juegos, premiers exclusivas, anuncios de juegos futuros junto a presentaciones musicales. The Game Awards se podrá ver de manera gratuita a través de la mayorpia de plataformas modernas en las que puedes jugar videojuegos (smartphones, consolas y PC).

El show llegará a todos gracias a socios como Afreeca TV (Sur Corea), Facebook, GameSpot, IGN, NicoNico (Japón), Mixer, PlayStation Store, Steam, Tencent (China), Twitch, Twitter, UOL Jogos (Brasil), Xbox Live, YouTube (en calidad 4K Ultra HD) y se espera que haya muchos más.

Los momentos destacados estarán disponibles además en Snapchat Live Story.

Como en toda etrega de premios, hay categorías (y sus respectivos nominados) en las que están atentas todas las miradas, entre ellas destacan:

Juego del Año (Game of the Year)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odissey

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Persona 5

Horizon Zero Dawn (checa nuestrO REVIEW)

Mejor Narrativa (Best Narrative)

What Remains of Edith Finch

NieR: Automata

Hellblade: Senua’s Sacrifice (tambiÉn tenemos un REVIEW)

Wolfenstein II

Horizon Zero Dawn

Mejor Diseño de Audio (Best Audio Design)

Destiny 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Resident Evil 7: Biohazard

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

Mejor Dirección (Best Game Direction)

Wolfenstein II

Resident Evil 7: Biohazard

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

Horizon Zero Dawn

Estás no son todas las categorías, ya que si las enlistáramos todas, este post sería más largo que tesis de doctorado, mejor les dejamos un video

Via: The Game Awards