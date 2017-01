VG | The Legend of Zelda: Breath of the Wild será el ultimo juego de Nintendo para Wii U

El Presidente de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime confirmó al sitio de noticias sobre videojuego Polygon, durante el evento de lanzamiento del Nintendo SWITCH el pasado viernes, que el juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild será el último que Nintendo desarrolle para el Wii U.

Sin embargo, los títulos para Wii U contuarán vendiendose mediante sus distintos distribuidores y en la tienda online. Fils-Aime dijo también que el ocaso de la consola aun esta lejos, ya que Nintengo seguirá dando soporte a la plataforma de juego online del Wii U para juegos como Mario Kart y Splatoon.

Nintendo mencionó el pasado mes de Noviembre, que terminaría la producción de las consolas Wii U y que se habían enviado todas las consolas restantes a distribuidores de Norte América antes de terminar el año fiscal.

Via: ANN