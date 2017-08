VG: Trailer de lanzamiento de SNES Classic Edition

Nintendo comenzó a transmitir un video promocional para el próximo lanzamiento de la consola Super Nintendo Entertainment Sistem (SNES) Classic Edition; Super Famicom para Japón.

En el video para América se muestran algunas de las nuevas características de la consola, como la capacidad de guardar el progreso del juego en cualquier momento, “retroceder el tiempo” en el juego y la capacidad de seleccionar entre 12 fondos diferentes para la pantalla.

El SNES Classic Edition (o Super Nintendo Mini para los cuates) estará disponible a partir del próximo 29 de Septiembre, mientras que el Super Famicom Mini se lanzará en Japón el próximo 5 de Octubre.

La consola contará con 21 juegos precargados, 2 controles además de incluir el juego Star Fox 2, desarrollado en la era de la consola original pero nunca lanzado al mercado.

La lista de juegos que tendrá la edición americana es la siguiente:

Super Mario World Super Mario Kart The Legend of Zelda: A Link to the Past F-Zero Super Metroid Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting Super Punch-Out!! Super Castlevania IV Donkey Kong Country Mega Man X Kirby Super Star Final Fantasy III (Final Fantasy VI) Kirby’s Dream Course Star Fox Super Mario World 2: Yoshi’s Island Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars Contra III: The Alien Wars Secret of Mana Earthbound Super Ghosts ‘n Ghouls

La edición japonesa (Super Famicom) incluirá igualmente 21 juegos pero con algunas diferencias; no contará con los juegos: Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, Super Punch-Out!!, Super Castlevania IV, Kirby’s Dream Course, y Earthbound en su lugar tendrá los títulos: Super Soccer, Super Street Fighter II, Fire Emblem: Monshō no Nazo, Panel de Pon, and The Legend of the Mystical Ninja (Ganbare Goemon: Yukihime Kyūshutsu Emaki).

