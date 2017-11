VG: Call Of Duty World War II – pateando traseros Nazis, una vez más.

Call of Duty:WWII ya está disponible digitalmente y en tiendas alrededor de todo el mundo. El juego multiplataforma más esperado de estas vacaciones según Nielsen Game Rank , marca el regreso de Call of Duty al lugar donde comenzó la franquicia, la Segunda Guerra Mundial. El nuevo título lleva a los jugadores a la vanguardia del mayor conflicto militar jamás conocido, a través de una historia personal de heroísmo y el inquebrantable vínculo de hermandad, en la lucha para salvar al mundo de la tiranía.

El juego ofrece una experiencia multi-jugador de inicio de temporada con nuevas funciones, que seguramente le resultarán atractivas a la comunidad, así como el aterrador modo cooperativo : Nazi Zombies.

Call of Duty: WWII está cargado con una increíble cantidad de contenido, y ofrece una variedad de nuevas formas para que todos los jugadores se conecten, compitan y participen como una comunidad a través de los modos de juego únicos. La campaña de historia de Call of Duty: WWII sumerge a los jugadores en un intenso viaje lleno de acción apasionante y batallas épicas. Los jugadores siguen la historia de Ronald “Red” Daniels, miembro de la 1ª División de Infantería de los EE. UU., Que se une a las fuerzas británicas y la resistencia francesa, y lucha a través de las playas de Normandía, a la liberación de París y finalmente a Alemania.

Call of Duty: WWII cuenta con un modo multijugador rápido, aterrizado y lleno de acción en algunas de las ubicaciones más emblemáticas de Europa en la Segunda Guerra Mundial, e incluye un arsenal de armas icónicas y equipos para adaptarse a diferentes estilos de juego e innovadoras formas para experimentar el modo, que incluye:

Modo Guerra: Desarrollado en asociación con Raven Software, War Mode permite a los jugadores competir entre sí como fuerzas Aliadas y del Eje en misiones basadas en objetivos y en equipo.

Divisiones: Redefine el sistema Create-A-Class para que los jugadores desarrollen sus carreras de la Segunda Guerra Mundial al alistarse en cinco divisiones icónicas, incluida las divisiones Aéreas, los tiradores de Montaña, la versátil Infantería, la fuertemente equipada Armada y la División Expedicionaria equipada con cartuchos incendiarios y escopetas.

Cuarteles: un espacio social compartido y en evolución para que los jugadores se conecten con fanáticos y amigos.

Nazi Zombies es un modo totalmente nuevo y cooperativo que lleva a los jugadores a una historia oscura y aterradora, nueva y única, ambientada en un mítico y místico universo de la Segunda Guerra Mundial. Los jugadores se embarcarán en un escalofriante viaje a través de un pueblo bávaro nevado en Alemania, que esconde un retorcido secreto de un poder inimaginable y monstruoso.

Call of Duty: WWII está calificado como M for Mature y ahora está disponible para PlayStation 4, Xbox One X y Xbox One. Para los fanáticos de las PC, el juego también está disponible en Steam.

El juego está disponible en las siguientes ediciones:

Base Edition y Digital Base Edition

y Digital Deluxe Edition – Pase de Temporada (Season Pass) y más.

Pase de Temporada (Season Pass) y más. Pro Edition – • PAse de temporada (Season Pass) , Steelbok coleccionable y más.

Puede variar la disponibilidad de todas las ediciones Call of Duty: WWII en cada uno. El contenido del Pase de Temporada está disponible primero en PlayStation4.