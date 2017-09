VG Ya está disponible One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition

Bandai Namco está con todo estos últimos meses y es que han estado estrenando distintos títulos entre los que destacan los que están basados en animes populares como lo son Boruto, Sword Art Online, One Piece y muchos más.

Pero en esta ocasión toca hablar de One Piece y es que la franquicia celebra su 20 aniversario este año y ha conseguido vender más de 400 millones de ejemplares en todo el mundo. Navega en alta mar con Monkey D. Luffy y el resto de los Piratas con Sombrero de Paja en este título de acción y aventura remasterizado para la actual generación de consolas con resolución 1080p*, con un mayor frame rate y más de 40 elementos de contenidos descargables, que incluye la mejor experiencia de One Piece Unlimited World Red hasta la fecha. ONE PIECE: Unlimited World Red Deluxe Edition también estará disponible digitalmente para Nintendo Switch a partir del 29 de septiembre 2017.