Video promocional de la película Liz to Aoi Tori

Liz to Aoi Tori, una nueva historia de amistad y música

Kyoto Animation reveló un video promocional extendido, de la película Liz to Aoi Tori. Un video con 3 minutos de duración, donde podemos ver un poco. Del conflicto que se explora en la película.

Basada en las novelas Sound! Euphonium, escritas por Ayano Takeda. La historia de Liz to Aoi Tori nos cuenta un poco sobre la vida de Mizore. Una chica de preparatoria que toca el oboe. Junto a Nozomi Kasaki, también de preparatoria y ella toca la flauta. Para la última competencia musical en la que podrán participar. Deciden tocar “Liz and the Blue Bird”, para su interpretación libre. Cuando un desacuerdo sobre la canción abre una brecha entre ellas. ¿Las chicas encontrarán su final feliz, como en el cuento de hadas sobre el que se basa la canción?

Sound! Euphonium tiene además una adaptación animada en formato serie. Con 2 temporadas disponibles en Crunchyroll.

Sinopsis

Kumiko, quien estuvo en la banda de bronces de su secundaria, visita la banda de su nueva preparatoria junto a sus compañeras Hazuki y Sapphire. En ese lugar se encuentra con Reina, una excompañera de secundaria. Hazuki y Sapphire deciden unirse al club, pero a Kumiko le cuesta tomar una decisión. No puede dejar de recordar la mala experiencia que tuvo con Reina durante la competencia de bandas de secundaria.

Lo vimos en: ANN