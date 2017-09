¡Visten a Hachiko de Marina-chan!

El pasado martes 26 de Septiembre los mexicanos @wagashidagashi y @yaminoookami de @worldmeetsjapan decidieron llevar un mensaje de agradecimiento al pueblo japonés por el apoyo otorgado tras el sismo del 19 de Septiembre. Ambos , estudiantes en Relaciones Internacionales, colocaron un mensaje en Japonés acerca del terremoto de México, agradeciendo el apoyo otorgado por el gobierno del Japón y finalmente escribieron sobre Frida (o Marina-chan en japón), el nuevo símbolo de esperanza y unión en México, por lo cuál vistieron a Hachiko con un chaleco similar al que porta Frida en sus operaciones para hacerlo más simbólico además de incentivar a la gente a donar a la Cruz Roja Mexicana.

El mensaje llamó la atención de la gente japonesa que no estaba familiarizada con los eventos de México y se volvió viral en nuestro país. Solamente hubo un error en la mayoría de los sitios que compartieron las imágenes, pensaron que fue iniciativa de los japoneses cuando en realidad fue un agradecimiento de dos mexicanos en Japón.

Hachiko Meets rescue dog Frida.

A message to thank Japan for their help during the Earthquake in Mexico. Hachiko is Frida @wagashidagashi pic.twitter.com/rMBiYqyb0C

