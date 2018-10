Música | Wakana de Kalafina inicia su carrera de solista el próximo año.

Wakana, integrante del grupo Kalafina anunció el pasado miércoles durante un concierto, que hará su debut oficial como solista el próximo año con su primer sencillo “Toki o Koeru Yoru ni” (In the Night Beyond Time). Shusui compuso la música, mientras que ella misma está escribiendo las letras.

Kalafina sin Keiko

Wakana ha estado realizando una gira de conciertos desde el 24 de septiembre que ha visitado Tokio, Nagoya, Osaka y Fukuoka; el pasado 13 de abril Keiko Kubota dejó el grupo. El sitio web oficial revelo que las otras dos miembros, continuarían trabajando en actividades musicales.

Yuki Kajiura, fundadora de Kalafina, dejó la agencia Space Craft Produce en febrero, la agencia declaró a Oricon News después de la partida de Kajiura que Kalafina continuará trabajando bajo la compañía.