Anime | El manga Wataten tendrá adaptación animada

Watashi ni Tenshi ga Maiorita! (An Angel Swooped Down on Me!) o Wataten para los cuates, un manga yuri de comedia en formato 4-koma (4 paneles) obra de Nanatsu Mukunoki, acerca de una tímida estudiante de universidad que se enamora de una de las amigas de su hermana pequeña; tendrá una adaptación animada.

Sobre Wataten

La historia nos muestra a Miyako Hoshino, una chica geek y con ansiedad socia que estudia en la Universidad, quien se enamora de Hana Shorizaki, la compañera de clase de su hermana pequeña, Hinata. Para su mala suerte, Hinata y sus amigas, son niñas de 5to año de primaria.

El manga comenzó se publica en la revista Comic Yuri Hime de editorial Ichinjinsha.

