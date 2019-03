Anime | Yakusoku no Neverland tendrá segunda temporada

Al final del episodio 12 de la primer temporada de la serie animada, Yakusoku no Neverland (The Promised Neverland) adaptación animada del manga homónimo, obra de Kaiu Shirai y Posuka Demizu, se reveló que la serie tendrá una segunda temporada en el año 2020.

El video no revela más detalles de la nueva temporada.

La serie se estrenó el pasado 10 de Enero y es parte de la temporada de Invierno 2019, y está disponible en las plataformas Crunchyroll, Hulu, FUNimation y HIDIVE (dependiendo de la región).

Yakusoku no Neverland – Un mundo en donde los humanos son ganado

Por mucho que los niños la quieran, ella no es su madre. Viven juntos, pero no son familiares de sangre. Grace Field es un hogar al que son enviados los niños que no tienen padres. Un hogar irreemplazable para los 38 niños que allí viven felices su día a día, como si fueran hermanos, aunque al inicio fueran completos desconocidos. Al menos así era hasta que cierto descubrimiento cambió sus vidas por completo…

La serie está disponible para México y Latinoamérica a través de Crunchyroll.

