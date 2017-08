YourName debuta en el Lugar #10 en la Taquilla Mexicana

Your Name (Kimi no Nawa) de Makoto Shinkai ocupó el lugar #10 en la taquilla mexicana en su fin de semana de lanzamiento gracias a los más de 64,000 asistentes y $4.53 millones de pesos en taquilla de acuerdo a cifras de CANACINE, esta cinta continúa una exitosa lista de títulos de anime estrenados en México este 2017 que han ganado un lugar en el Top 10 de la Taquilla Nacional: SAO: Ordinal Scale (#7 en Marzo 2017), Koe no Katachi: Una Voz Silenciosa (#5 en Mayo 2017), Fairy Tail (#10 en Junio 2017) estas tres cintas distribuídas por Kem Media / Konnichiwa Festival, mientras que “Your Name” es distribuida por Contenidos Alternativos Cinépolis.

“Your Name” (Kimi no Nawa) ha sido todo un fenómeno en Japón, cosechando premios, reconocimientos y convirtiéndose en la cinta japonesa animada más taquillera de la historia y en el título más vendido este 2017 en DVD y Blu-ray.

“Your Name” nos relata la historia de Taki y Mitsuha, un par de adolescentes completamente distintos que por azares del destino intercambian cuerpos, Taki es un chico que vive en Tokio mientras que Mitsuha es una chica que vive en una zona rural de Japón. Al principio ninguno de los dos puede creer lo que está pasando, pero poco a poco se darán cuenta que su vida y sus destinos están entrelazados. Lee nuestra reseña/análisis de Kimi no Na Wa cuando la vimos en la AnimeExpo 2016 o la reseña sin spoilers de este 2017.

“Your Name” continuará en cines en México los días 11,12 y 13 de Agosto en cines seleccionados de la cadena Cinépolis, más detalles en: bit.ly/YourNameCinepolis

Your Name en Latinoamérica

Además de México la cinta se estrenó en varios países de latinoamérica como El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá a través de Cinépolis:

COSTA RICA ➡ http://www.cinepolis.co.cr/pelicula/tu-nombre-your-name

EL SALVADOR ➡ http://www.cinepolis.com.sv/pelicula/tu-nombre-your-name

GUATEMALA ➡ http://www.cinepolis.com.gt/pelicula/tu-nombre-your-name

HONDURAS ➡ http://www.cinepolis.com.hn/pelicula/tu-nombre-your-name

PANAMÁ ➡ https://www.cinepolis.com.pa/pelicula/tu-nombre-your-name

Vía: Canacine.