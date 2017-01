Yuri on Ice, anime del Año en los Crunchyroll #AnimeAwards

El día de ayer se llevó a cabo la fiesta de los #AnimeAwards organizada por Crunchyroll en San Francisco, California dónde se anunció al ganador del Anime del Año categoría que estaba disputada entre Yuri on Ice, Mobpsycho 100, Erased y Re:Zero, la gran ganadora fue el anime que tiró la mayoría de los servicios de streaming en su final, hablamos de Yuri on Ice, el fenómeno que trascendió fuera del mundo otaku y saltó al mainstream dónde fue seguido semana a semana por fans, patinadores en la vida real y más.

