La cuenta oficial de la serie Yuri on ICE, publicó algunos tuits en donde se anuncia que el evento YURI!!! on CONCERT, será transmitido a través de su canal de YouTube en vivo el próximo 1 de Julio.

Los tuits contenían el mismo anuncio, pero cada uno estaba en un idioma diferente, además se menciona que al final del evento habrá un anuncio importante sobre la serie.

– ¡Transmisión en vivo al mundo! –

El evento musical "Yuri on Concert" del anime televisivo "Yuri on Ice" se difundirá en vivo el 1 de julio.

¡Al final del concierto, habrá un importante anuncio sobre Yuri! <Horarios de recepción>

La cita es a las 6:00 p.m. (tiempo de Japón), es decir las 4 a.m. para el centro de México (CDMX); así que si ya se levantaron temprano para ver el fútbol, no les costará levantarse (o no dormir) para ver este evento especial.

Sobre Yuri on ICE

Es una serie animada de la temporada de Otoño de 2016, cuenta con 12 episodios y está disponible en el servicio de Crunchyroll.

Sinopsis

Yuri Katsuki cargaba con las esperanzas de todo Japón en el Gran Premio de Patinaje Artístico, pero sufrió una derrota aplastante en las finales. Destrozado, Yuri regresó a su pueblo natal en Kyushu y se escondió en el hogar familiar, en parte queriendo seguir mejorando en el patinaje artístico, y en parte queriendo retirarse. Fue entonces cuando el cinco veces campeón del mundo, Viktor Nikiforov, apareció acompañado de su compañero de equipo Yuri Plisetsky, haciendolo cambiar de opinión.

Lo vimos en: Twitter